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Литовский «Шауляй банк» прекратил обрабатывать российские платежи

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Siauliu bankas

Представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене заявила в эфире LRT, что литовский «Шяуляй банк», через который велись расчеты за грузовой транзит с Калининградом, прекратил операции с рублевыми платежами, передает ТАСС.

Она также напомнила, что с 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами. По ее словам, все клиенты банка были своевременно уведомлены об этом.

В июне власти Литвы ввели запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из России в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что с сентября «Шяуляй банк» прекратит все операции с Россией.

С 11 июля Вильнюс расширил ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Несмотря на протесты Москвы и Берлина, власти страны не ослабили санкционное давление на российский эксклав.

11 августа представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что операции коммерческих банков по расчетам за калининградский грузовой транзит через Литву не нарушают санкционного режима. По словам представителя ЕК, отказ в приеме платежей за транзит является решением конкретного банка, принятым на основе его представлений о рисках, а не требованием ЕС.

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