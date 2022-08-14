Юрист Короленко объяснил наличие долга даже после погашения кредита

При погашении кредита долг может оставаться из-за не успевших обновиться данных бюро кредитных историй, при не оповещении банка или погашении не всей суммы задолженности. Об этом «Прайм» заявил управляющий партнер, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.

«Если данные бюро кредитных историй не успели обновиться, то необходимо делать повторные запросы, ожидая обновления системы. Как правило, вопрос решается в течение месяца», — отметил Короленко.

По его словам, долг может висеть, если сам банк не был уведомлен, что кредит был досрочно оплачен. Поэтому деньги могут просто копиться на счете, а клиент будет считать, что кредит уже закрыт. Поэтому уведомлять банк о погашении необходимо в форме заявления.

Юрист добавил, что долг может остаться, если все-таки была оплачена не вся его сумма. То есть человек не проверил сумму списания, положив сумму меньшую, чем сам платеж. В этом случае платеж не пройдет, а на задолженность будут начисляться пени. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, необходимо иногда проверять выписки из банка, где написана ежемесячная сумма списания. После выплаты кредита у банка стоит взять выписку о погашении.

11 августа РБК со ссылкой на Банк России сообщил, что объем кредитов россиян, которые включили в программу реструктуризации с конца февраля текущего года, превысил 9,5 трлн руб. По данным ЦБ, 88% от названной суммы — это долги крупного бизнеса.