Эксперт Ногайлиева напомнила работающим пенсионерам об их привилегиях

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала агентству «Прайм», какие преимущества есть у работающих пенсионеров.

Эксперт напомнила, что прежде всего по достижении пенсионного возраста граждане должны обратиться за пенсией - без этого они не рассматриваются как работающие пенсионеры и не смогут воспользоваться положенными им по закону преференциями.

Так, трудящиеся пенсионеры помимо ежегодного оплачиваемого отпуска имеют право на отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней в году (пенсионеры по старости) и до 60 календарных дней (работающие инвалиды), отметила Ногайлиева.

Если же работающий пенсионер хочет расторгнуть трудовой договор, работодатель обязан сделать это в срок, указанный в заявлении работника, в этом случае на работника не распространяется требование уведомить начальство об уходе не позднее чем за две недели, подчеркивает юрист. Кроме того, до истечения срока, указанного в заявлении, работник-пенсионер имеет право в любое время отозвать заявление об увольнении и продолжить работу, если на его место не был приглашен другой сотрудник (ст. 80 ТК РФ).

По закону при прохождении диспансеризации работающим пенсионерам полагается также освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка, указала эксперт.

Кроме того, Налоговый кодекс РФ позволяет работающему пенсионеру получить имущественные вычеты по расходам на покупку или строительство недвижимости. Вычет дается за три налоговых периода, предшествующих периоду, в котором появился переносимый остаток имущественных вычетов.

Также с 2016 года страховая пенсия и фиксированная выплата к ней работающим пенсионерам начисляется без учета индексаций, исключение составляют государственные и социальные пенсии. Однако, по словам юриста, с 1 августа этого года адресно такую индексацию работающим пенсионерам произведут наряду с другими категориями пенсионеров.

Ранее стало известно, что осенью в Госдуму внесут законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях»», который предполагает выплату 13-й пенсии.