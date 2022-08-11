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Министр торговли Финляндии Скиннари: проект ВСМ в направлении РФ надо остановить

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Global Look Press

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил правительству остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на российском направлении из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены.
Министр утверждает, что средства, предназначенные для проекта, необходимо направить на строительство железнодорожного сообщения на других направлениях.

Ранее в правительстве Калининградской области заявили, что литовские власти лишь имитируют исполнение решений, предписанных Еврокомиссией по железнодорожному транзиту российских грузов.

Власти Калининграда ожидают от Литвы конкретных документов, содержащих разъяснения по оплате транзита грузов через территорию страны, и ожидают возобновления транзита в нормальном режиме.

До этого коммерческий «Шауляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, заявил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против РФ прекратит все операции с российскими клиентами.

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