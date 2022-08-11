Greenpeace Polska: Польше хватит газа до декабря, а потом настанет дефицит в 40% спроса

Польше хватит газа до декабря 2022 года, а затем страна столкнется с дефицитом на уровне 40%. Об этом в эфире программы Onet Rano заявил представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк.

По его словам, правительство уверяет, что топлива в стране хватит на всю зиму. В природоохранной организации решили это проверить.

«Наши аналитики проанализировали рынок газа в Европе, в Польше, наши контракты и состояние хранилищ. Оказалось, что уже в декабре в Польше может появиться нехватка газа на уровне 40% спроса», — отметил Юзефяк.

По его словам, это значит, что если до зимы PGNiG (польский нефтегазовый концерн) не заключит какие-то новые контракты, то нехватку газа придется закупать на бирже. В этом случае траты будут на уровне более 30 млрд злотых (более $6 млрд). Что сделает газ для потребителей еще дороже. И это произойдет на фоне того, что «вся Европа охвачена газовым кризисом». То есть нехватку будет сложно восполнить, «так как очередь на покупку дополнительного газа очень длинная».

По мнению представителя Greenpeace Polska, кроме заключения новых контрактов со стороны PGNiG, ситуацию может спасти скорейшая независимость страны от ископаемого топлива.

Польша не получает российский газ с середины весны. Тогда в PGNiG сообщили о получении уведомления от «Газпрома», согласно которому, российская организация полностью прекратит поставки газа в Польшу с 27 апреля из-за отказа Варшавы перейти на новую схему оплаты в рублях.