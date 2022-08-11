В БКС объяснили рекордную скупку валюты желанием вывести ее за границу

Рекордная скупка валюты на Мосбирже физическими лицами в июле 2022 года объясняется желанием вывести доллары и евро за рубеж. Такое мнение высказал в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«Для тех физических лиц, у кого есть возможность выводить валюту за рубеж, у кого есть счета за границей, покупка долларов и евро — самая простая инвестиционная идея. Люди пользуются возможностью закупиться дешевой валютой, пока курсы не отыграли обратно», — подчеркнул Емельянов.

Он добавил, что в условиях западных антироссийских санкций покупка валюты на бирже стала не только самым дешевым вариантом ее приобретения, но и крайне выгодным.

«Разница между курсом наличного обмена и курсом покупки через брокера в июле превышала 20%. При этом доллары и евро из-за активных продаж со стороны компаний-экспортеров на бирже торгуются так дешево, как они не торговались уже много лет», — отметил фондовый эксперт.

11 августа в Центробанке сообщили о покупке валюты на Московской бирже на 237 млрд руб. в июле. Месяцем ранее россияне скупили на площадке валюты на 176,1 млрд руб.

Этот показатель стал рекордным по объему нетто-покупок для категории физических лиц. В сообщении ЦБ отмечалось, что россияне в основном покупали валюту через банки, которые производили переводы на зарубежные счета.