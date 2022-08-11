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В Госдуму внесли проект о налоге для владельцев яхт, вертолетов и дорогой недвижимости

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение в Государственную думу проект закона о введении налога на роскошь для тех россиян, которые владеют яхтами, вертолетами, дорогой недвижимостью и автомобилями. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект о налоге на роскошь. <...> Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира, — налог на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей», — написал Миронов.

Согласно инициативе, дополнительный налог должны платить те, в чьей собственности находятся: автомобили стоимостью более 10 млн руб.; недвижимость от 50 млн руб.; яхты, самолеты и вертолеты стоимостью выше 25 млн руб.

По словам Миронова, законопроект уже получил позитивные отклики от представителей общественности. Например, «правильной» эту идею назвал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

В начале июля сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь.

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