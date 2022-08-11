Enagas: Испания нарастила закупки газа из России на 15% с января по июль 2022 года

Испания в период с января по июль 2022 года увеличила закупки российского газа на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.

Испания приобрела за первые семь месяцев 2022 года у России 28 265 ГВт•ч газа по сравнению с 24 440 ГВт•ч за тот же период 2021 года. При этом в июле 2022 года страна приобрела у России 14,5% газа от всего импортированного объема. Россия для Испании стала четвертым поставщиком топлива после Алжира, США и Нигерии.

При этом в июне наблюдались рекордные закачки газа из России. Тогда Испания приобрела свыше 8,7 тыс. ГВт•ч газа по сравнению с 6 587 ГВт•ч в аналогичный период 2021 года. В июне Россия смогла занять второе место по поставкам газа в страну, уступив лишь США.

20 июля испанский вице-премьер и глава Министерства экологического перехода Тереса Рибера сообщила, что Испания выступает против инициативы Европейской комиссии, которая предложила государствам Евросоюза уменьшить спрос на голубое топливо на 15%. Рибера заявила о своем сожалении касательно «отсутствия диалога» ЕК со странами-членами, а также обратилась к министрам энергетики с просьбой разрешить разногласия во время встречи в Брюсселе в будущем.