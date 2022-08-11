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Аграрии не смогли договориться по стоимости удобрений из-за цен на сельхозпродукцию

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Wikimedia Commons

Российские химические компании и аграрии не смогли договориться по стоимости удобрений на фоне снижения цен сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Источники издания отметили, что в ходе совещания с регионами 9 августа, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что на фоне снижения стоимости сельскохозяйственной продукции падает и индекс доступности минудобрений. Из-за этого необходимо пересмотреть цены на химическую продукцию. Однако подобное решение противоречит недавно обновленным рекомендациям ФАС по поводу индексации цен на удобрения.

Аграрии сошлись во мнении, что подорожание удобрений сейчас недопустимо. Несмотря на то, что цена на них за последние пару лет выросла вдвое, приемлемыми можно считать цены на уровне 2019 года. Такой уровень цен необходим из-за того, что рентабельность сельхозпроизводства за несколько лет также упала в два раза. Если же удобрения будут дорожать, то это может грозить снижением урожайности почти на треть (30%).

Источники в отрасли указали, что химкомпании, скорее всего, не смогут поднять цены на продукцию до максимальных показателей. При этом снижать их также никто не будет. Все это может отразиться на финансовых показателях производителей удобрений.

1 августа посол РФ в Маниле Марат Павлов заявил, что Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках российских удобрений. Посол добавил, что «тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне». Он пояснил, что от этого напрямую зависит «здоровье» филиппинской экономики.

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