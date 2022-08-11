Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Балуевский: китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии 06:31
Администрация Запорожской области: аграрии региона собрали 90% урожая зерна 06:27
Губерниев предложил Загитовой взять интервью у Папы Римского 06:27
В сенате США обвинили Байдена в превращении ФБР в «политическое... 06:20
Сильный ветер оставил жителей приморского психоневрологического интерната без крыши 06:18
Пушилин заявил, что дату референдума в ДНР озвучат после полного освобождения... 06:08
Экс-советник по нацбезопасности США назвал ошибкой возвращение к ядерной сделке... 05:58
Песков: у Дробязко и Ванагаса останутся в Литве люди, которые их любят 05:50
США пообещали Прибалтике войска для «защиты от России» 05:47
Разведка ЛНР: украинские солдаты сжигают оставленные на поле боя тела 05:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Агентство InfoLine: экспорт продовольствия из РФ третий год подряд превышает импорт

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В первом полугодии 2022 года поставки продовольствия на внешние рынки из России выросли на 20-22%. Такие данные следуют из материалов аналитического агентства InfoLine, сообщает РИА «Новости».

«InfoLine ожидает, что экспорт продовольствия из России третий год подряд превысит импорт», — сообщается в материалах агентства.

Уточняется, что в 2021 году 59% от всего экспорта пришлось на долю продовольственных товаров и сырья для их производства. При этом 46% экспортеров заявили о намерении увеличить объем поставок в 2022 году. Однако эксперты отмечают, что поставщики могут испытывать трудности с экспортом на фоне введения запрета на поставку товаров с территории РФ в страны ЕС и Украину, а также на экспорт сельскохозяйственной продукции с территории РФ в недружественные страны.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица поручила министерству сельского хозяйства срочно решить проблему с вступающим 15 августа запретом экспорта фруктов и овощей в Россию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть