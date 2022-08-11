Агентство InfoLine: экспорт продовольствия из РФ третий год подряд превышает импорт

В первом полугодии 2022 года поставки продовольствия на внешние рынки из России выросли на 20-22%. Такие данные следуют из материалов аналитического агентства InfoLine, сообщает РИА «Новости».

«InfoLine ожидает, что экспорт продовольствия из России третий год подряд превысит импорт», — сообщается в материалах агентства.

Уточняется, что в 2021 году 59% от всего экспорта пришлось на долю продовольственных товаров и сырья для их производства. При этом 46% экспортеров заявили о намерении увеличить объем поставок в 2022 году. Однако эксперты отмечают, что поставщики могут испытывать трудности с экспортом на фоне введения запрета на поставку товаров с территории РФ в страны ЕС и Украину, а также на экспорт сельскохозяйственной продукции с территории РФ в недружественные страны.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица поручила министерству сельского хозяйства срочно решить проблему с вступающим 15 августа запретом экспорта фруктов и овощей в Россию.