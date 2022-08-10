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Росстат зафиксировал дефляцию второй месяц подряд

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В России второй месяц подряд фиксируется дефляция. Это следует из данных Росстата.

Отмечается, что в июле она ускорилась до 0,39% по сравнению с 0,35% в июне. При этом в годовом выражении рост цен в июле замедлился с 15,9% до 15,1%.

«В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,61%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,98%», — сказано в докладе госоргана.

Обычно снижение цен происходит в августе и сентябре, когда аграрии собирают урожай и растет предложение на продовольственном рынке. Тем не менее, в 2022 году дефляция продолжается с начала лета.

До этого такая дефляция наблюдалась в 2017 году — в августе и сентябре, а также в 2019 году — в тот же период. В 2011 году снижение цен фиксировалось в июле, августе и сентябре.

Согласно Росстату, снижение цен в июле связано с удешевлением плодоовощной продукции. Отмечается, что продовольственные товары в целом подешевели на 1,5%, а непродовольственные — на 0,4%.

Однако наблюдается рост цен в сфере услуг. Он составил 1,4%.

Ранее Росстат сообщил, что зафиксировал недельную дефляцию в России на уровне 0,14%.

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