Госдолг Японии вырос до 1,25 квадриллиона иен, превысив $74 тыс. на душу населения

Госдолг Японии вырос до 1,255 квадриллиона иен (около $9,298 трлн), сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

Таким образом, госдолг впервые превысил 10 млн иен (около $74 тыс.) на душу населения.

Госдолг Японии состоит в том числе из государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. Их рост произошел в последние годы из-за дополнительных расходов на медицинские и социальные нужды в связи с пандемией.

Ранее государственный долг Германии по итогам 2021 года достиг исторического максимума, составив €2,32 трлн. Сообщение об этом пресс-служба Федерального статистического ведомства ФРГ разместила на своем сайте.

Статистическое ведомство объяснило рост госдолга коронавирусными ограничениями и мерами по поддержке населения в период пандемии.

В середине июля издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на документы министерства финансов страны по бюджету на 2023 год написало, что расходы Германии на уплату процентов по госдолгу в 2023 году вырастут с €16 млрд до почти €30 млрд из-за политики привязки размера выплат по долгу к уровню инфляции.