Годовая инфляция в США впервые с апреля замедлилась и составила 8,5% в июле

Потребительские цены в США по итогам июля 2022 года выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне. Информацию об этом пресс-служба американского Минтруда опубликовала на своем сайте.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что инфляция в США в годовом исчислении снизится по сравнению с рекордным июньским показателем и составит 8,7%.

По итогам июня годовая инфляция в Соединенных Штатах Америки выросла до 9,1% против 8,6% в мае. Тогда за месяц инфляция разогналась сразу на 1,3%. Показатель роста потребительских цен в первый летний месяц стал максимальным для страны с ноября 1981 года, почти за 41 год.

В мае показатель был на уровне 8,6%, а в апреле — 8,3%.

В июне министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что высокая инфляция в стране является глобальным явлением, и справиться с ней в короткое время не получится.

На этой неделе ABC News и Ipsos представили данные опроса, согласно которым почти 70% жителей США выразили мнение, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается. Это наивысший показатель с 2008 года, когда также считали 85% респондентов.