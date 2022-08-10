Греция выйдет из финансового контроля Евросоюза с 20 августа

Министр финансов Греции Христос Сайкурас сообщил о выходе его страны из механизма внешнего финансового наблюдения Европейского союза 20 августа, передает Reuters.

«Греция возвращается к европейским стандартам, она больше не будет исключением в еврозоне», — сказал Сайкурас.

В статье агентства отмечается, что Греция смогла выйти из-под наблюдения ЕС после выполнения большинства политических обязательств и реформ.

Как добавил глава Минфина, данная мера позволит стране более свободно реализовывать экономическую политику и достичь статуса инвестиционного уровня.

Механизм внешнего финансового наблюдения за Грецией был введен в 2010 году после наступления в стране острого финансового кризиса. Такая система надзора была предназначена для того чтобы обеспечивать постоянное принятие мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей для поддержки устойчивого экономического роста.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа находится в состоянии войны.