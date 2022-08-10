Транснефть: Украина подтвердила оплату транзита нефти через свою территорию

Украина подтвердила оплату транзита нефти через свою территорию в Венгрию и Словакию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Транснефть.

«Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начала работать», — сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL перевели средства за транзит по нефтепроводу «Дружба» украинской стороне. Как отмечалось, украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти.

Ранее вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться в ближайшие часы.

4 августа Украина остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100% предоплате.