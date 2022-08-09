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Кондратьев заявил, что первый в России завод по производству батареек появится на Кубани

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Первый завод по производству щелочных батареек в России появится в Крымском районе на Кубани. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня, когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши. Например, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно», — сказал губернатор.

По словам Кондратьева, на заводе собираются выпускать 340 млн батареек ежегодно.

Завод сможет рассчитывать на льготное кредитование по ставке 0,1% годовых и компенсацию 30% трат на реализацию инвестиционных проектов по созданию производств импортозамещающей продукции.

Во второй половине июля сообщалось, что группа швейцарских ученых под руководством Густава Нистрема создала аккумулятор, который получил название Empa. Речь о батарейке из бумаги, которая активируется водой. Устройство предназначено для использования, в том числе в одноразовых медицинских устройствах для диагностики, а также датчиках окружающей среды.

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