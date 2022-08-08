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Банк России предложил устанавливать надбавки к кредитам в валюте в зависимости от эмитента

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Depositphotos

В Российском Центробанке предложили устанавливать надбавки к кредитам в иностранной валюте в зависимости от того, является ли страна, которая выпускает ценные бумаги, дружественной. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Такие поправки планируется внести в порядок применения надбавок к коэффициентам риска. Банк России готов принимать комментарии и предложения от участников рынка до 21 августа текущего года.

«Надбавки в отношении кредитов и займов юридическим лицам в иностранной валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны)», — говорится в сообщении.

Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут устанавливать в зависимости от объема выручки заемщика в иностранной валюте.

Ранее 8 августа сообщалось, что регулятор решил ограничить некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности.

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