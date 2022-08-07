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Министр транспорта Ливана Хамия сообщил, что сухогруз с украинским зерном изменил курс

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Vadim Ghirda/AP

Министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил в Twitter, что первый сухогруз с украинским зерном Razoni изменил маршрут и, вероятно, ждет указаний о новом пункте назначения.

«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», — сказал он.

Ранее источник в портовой администрации сообщил ТАСС, что сухогруз Razoni, на борту которого находится украинское зерно, изменил маршрут и прибудет в ливанский порт Триполи во вторник утром.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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