Германский политик назвал «непродуманным» отказ от нефти и газа из России

Решение правительства Германии постепенно отказаться от поставок российской нефти и газа является «непродуманным», а санкции в отношении России могут навредить ФРГ и другим странам. Такое мнение выразил представитель Левой партии Грегор Гизи в интервью газете Welt am Sonntag.

«Намерение полностью распрощаться с российской нефтью и газом мне кажется непродуманным», — сказал политик.

Гизи поддержал введение санкций в отношении российского руководства и бизнесменов, «но не против населения».

«Я боюсь, что эти санкции также навредят нам и другим», — добавил он.

Экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль ранее заявил о том, что текущая газовая политика правительства Германии «сводит потребителей с ума». Он указал на то, что у ФРГ пока нет соглашений о газовых поставках с Катаром, и страна вынуждена покупать «очень дорогой» газ на спотовом рынке.

Журнал Compact писал, что в год среднее домохозяйство Германии потребляет около 10 тысяч кВт/ч, а после повышения стоимости топлива им придется увеличить расходы с 960 евро до 2002 евро, что может вызвать неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей.