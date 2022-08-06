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ФГИУ: приватизация на Украине начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов

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Efrem Lukatsky/AP

И.о. председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова рассказала, что процесс приватизации в стране, который запланирован на сентябрь, возобновится со спиртовых заводов и с хлебокомбинатов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«Считаем важным начать приватизацию комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами — с тем, чтобы переработать это зерно», — сказала она.

Батова отметила, что готовы к приватизации уже около 200 объектов. По ее словам, предприятия расположены на Западной Украине и в регионах, где не ведутся активные боевые действия, поэтому являются «интересными для релокации бизнеса».

27 июля украинское правительство утвердило перечень из 420 государственных организаций, которые будут в дальнейшем ликвидированы или приватизированы. Позже в министерстве экономики пояснили, что 354 госпредприятия будут ликвидированы или реорганизованы, а 66 получат новых собственников, после чего будет возобновлено или модернизировано производство.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от Москвы вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества Советского Союза, которое оказалось у России в связи с тем, что она взяла на себя долги СССР.

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