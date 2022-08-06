Эксперт Чарный: неурожай оливок в Европе повысит спрос на российское подсолнечное масло

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный рассказал РИА «Новости», что засуха и аномальная жара в Европе могут привести к снижению урожая оливок, что приведет к дефициту оливкового масла в мире, но повысит спрос на подсолнечное масло из России.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 2022-2023 сельскохозяйственном году прогнозируется сокращение мирового производства оливкового масла на 11%, до 2,9 млн метрических тонн.

«Надо понимать, что засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла», — считает специалист.

По словам Чарного, в ряде регионов, где традиционно выращивались оливковые деревья, растения стали сбрасывать листья, что является «крайне негативным фактором».

«Это значит, что будет гораздо медленнее восстанавливаться рынок, будет дефицит на несколько лет, причем на достаточно продолжительный период. Оливки — это не горох, не пшеница, их быстро не восстановить. Это многолетние растения, древесные кустарниковые, сложные в вводе в эксплуатацию», — пояснил эксперт.

В начале июля текущего года правительство РФ подписало постановление, по которому расчет пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот будет осуществляться не в долларах, а в рублях.