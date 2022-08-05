Европа нашла способ покрытия дефицита газа, вызванного антироссийскими санкциями

Европейские страны хотят частично покрыть вызванный антироссийскими санкциями дефицит газа за счет наращивания объемов поставок из Азербайджана. Об этом пишет Haber7.

По его информации, сам Азербайджан теперь будет наращивать добычу ресурса до рекордных уровней. Европейские страны ведут с ним активные переговоры.

Отмечается, что Баку хочет добиться объема в 9,1 млрд кубометров к концу года, а в следующем году нарастить экспорт до 11 млрд кубометров, на что рассчитывают европейцы.

Подчеркивается, что поставки будут идти по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) трубопроводам.

Согласно данным автора статьи, поставки Азербайджана будут составлять менее 4% от потребностей ЕС.

Ранее Верховный комиссар Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что трансанатолийский газопровод TANAP может стать альтернативой российскому газу для Европы.