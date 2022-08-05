Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Финляндии поддержали инициативу по созданию комнат для употребления... 15:55
Торговая марка Snickers извинилась за то, что назвала Тайвань страной 15:54
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана 15:52
Норвежского чемпиона ОИ по лыжным гонкам Нортуга сбила машина во время тренировки 15:51
RT: глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме 15:50
В Оренбурге подозреваемого в убийстве девушки-врача в подъезде арестовали... 15:47
«Будем ждать и верить»: Сябитова рассказала о судьбе «Давай... 15:45
Российские войска провели антитеррористические учения в Душанбе 15:44
Адам Драйвер снялся топлес в рекламе Burberry 15:44
Путин заявил на встрече с Эрдоганом, что «Турецкий поток» работает... 15:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Европа нашла способ покрытия дефицита газа, вызванного антироссийскими санкциями

Haber7: Европа стремится восполнить дефицит газа за счет поставок из Азербайджана

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Европейские страны хотят частично покрыть вызванный антироссийскими санкциями дефицит газа за счет наращивания объемов поставок из Азербайджана. Об этом пишет Haber7.

По его информации, сам Азербайджан теперь будет наращивать добычу ресурса до рекордных уровней. Европейские страны ведут с ним активные переговоры.

Отмечается, что Баку хочет добиться объема в 9,1 млрд кубометров к концу года, а в следующем году нарастить экспорт до 11 млрд кубометров, на что рассчитывают европейцы.

Подчеркивается, что поставки будут идти по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) трубопроводам.

Согласно данным автора статьи, поставки Азербайджана будут составлять менее 4% от потребностей ЕС.

Ранее Верховный комиссар Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что трансанатолийский газопровод TANAP может стать альтернативой российскому газу для Европы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть