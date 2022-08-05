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Власти Калининграда обвинили Литву в имитации исполнения решения Еврокомиссии по транзиту

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Vitaly Nevar/Reuters

В правительстве Калининградской области заявили, что литовские власти лишь имитируют исполнение решений, предписанных Еврокомиссией по железнодорожному транзиту российских грузов, передает ТАСС.

Комментируя сообщение литовской Службы расследования финансовых преступлений о том, что банковские платежи от российских партнеров за грузовой транзит через Литву могут приниматься в порядке исключения, пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков отметил, что Литва таким образом хочет согласовывать не только объемы грузов, идущих из России в российский же регион, но и конкретные транши за транзит.

Он подчеркнул, что, хоть это решение озвучено СМИ, остается неясным, кто и по каким критериям будет оценивать объемы платежей и как будет проходить процедура проверок этих платежей.

Власти Калининграда ожидают от Литвы конкретных документов, содержащих разъяснения по оплате транзита грузов через территорию страны, и ожидают возобновления транзита в нормальном режиме.

Ранее коммерческий «Шауляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, заявил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против РФ прекратит все операции с российскими клиентами.

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