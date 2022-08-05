Минсельхоз России усмотрел риски для мировой продовольственной безопасности в 2022 году

Глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ведомстве видят серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022 — 2023 сельхозгоду. Заявление Патрушева пресс-служба министерства опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам главы Минсельхоза, ситуация на глобальных рынках «непростая, в особенности по пшенице». По прогнозам Патрушева, в этом сезоне мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Виной этому засуха в США и Европе, наводнения в Австралии и непогода в Индии. Из-за климатических аномалий качество американской пшеницы снизится.

«Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду», — заявил министр.

Патрушев сообщил, что и Россия может снизить план по продаже зерна за границу в 50 млн тонн в этом сельскохозяйственном году. Кроме того, в министерстве увидели риски недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 млн тонн.

В конце июня президент Владимир Путин заявил, что в России намечается хороший урожай в этом году, и страна сможет поставить на мировой рынок порядка 50 млн тонн зерна.