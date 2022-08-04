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В Сербии ограничили цены на хлеб на 30 дней

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правительство Сербии ограничило цены на хлеб на 30 дней. Информацию об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что стоимость этого продукта для конечных потребителей ограничили на уровне до 53,5 динаров (28,13 руб.). Для производителей цену зафиксировали на уровне 45,88 сербских динаров (24,35 руб.). Также власти ограничивает максимальную маржу на все виды хлеба до 40%.

Кроме того, члены кабмина ввели обязательное производство и продажу хлеба исключительно из муки первого сорта.

В середине июля вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович заявила в интервью Happy, что Сербия уже в следующем году сможет закупать до 40% необходимого количества газа не у России, а у других поставщиков.

Некоторое время спустя, президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна активно запасает газ на предстоящую зиму, в настоящее время республика располагает запасами на 50 дней. По словам сербского лидера, отказ Белграда от перехода на зеленую повестку спас страну.

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