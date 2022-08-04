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Песков прокомментировал ситуацию с турбиной для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что «Газпрому» нужна документация для получения турбины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что «Газпрому» важно получить юридическое подтверждение отсутствия санкций на турбину «Северного потока», чтобы вернуть ее после ремонта.

По его словам, так компания застрахует себя от санкционных рисков. Таким образом он прокомментировал заявление «Газпрома» о том, что санкции ЕС, Канады и Великобритании делают поставку агрегата невозможной.

«Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что компании важно застраховать свою собственность на фоне наложенных на нее санкций.

Ранее представитель компании Siemens Energy заявил, что информация «Газпрома» о проблемах с транспортировкой турбины для газопровода «Северный поток» в Россию из-за западных санкций не является достоверной.

До этого «Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока». Как пояснили в компании, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной.

«Газпром» также обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.

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