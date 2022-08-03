Приложение «Газпромбанка» оказалось временно недоступно в Google Play, сообщили представители банка в своем Telegram-канале.

«C ранее установленным приложением можно работать в прежнем режиме, все его функции и сервисы доступны в полном объеме. Не удаляйте приложение, скачать его снова в Google Play пока не получится», — указано в сообщении.

В «Газпромбанке» уточнили, что скачать приложение для Android возможно через магазин мобильных приложений RuStore или на сайте банка. Также, для пользователей телефонов марки Huawei, существует возможность установить приложение Huawei App Gallery.

Ранее стало известно, что обновленную версию «СберБанк Онлайн» для Android установили более 1,5 миллиона пользователей.

В Сбере уточняют, что обновить приложение на платформе Android можно по ссылке в магазинах приложений RuStore, Huawei App Gallery, SmartMarket и в других доступных магазинах мобильных приложений.