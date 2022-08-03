КТК сократил прокачку нефти из Казахстана в Россию по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск

«Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р), в котором участвует Россия и Казахстан, вновь сократил прокачку нефти в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Причиной сокращения объема подачи сырья на российскую территорию КТК назвало ремонт на трубопроводе и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.

«Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск», — сказали в пресс-службе предприятия.

Крупнейшими партнерами КТК выступают «Транснефть», которой принадлежит 24% акций компании, и казахский «КазМунайГаз», владеющий 19% ценных бумаг.

Длина трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1511 км. По нему поставляют более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

В марте погрузку нефти на терминале КТК полностью останавливали из-за повреждений, которые нанес сильный шторм. Как сообщали тогда в консорциуме, ремонт может занять продолжительное количество времени из-за того, что «недобросовестные партнеры» запретили поставки деталей.