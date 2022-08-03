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Болгария попросила «Газпром» изменить условия контракта о поставках газа

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Председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийский заявил, что Болгария продолжает переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок российского газа, но ставит условие об изменении деталей контракта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Nova.

По его словам, хотя на текущий момент поставок газа и нет, переговоры продолжаются.
«Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Эта тема полностью не закрыта», — отметил Топчийский.

Он добавил, что речь идет о контракте, который подписан до конца года, но гипотетически «Газпром» может изменить свои условия.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков рассказал, что посетит Азербайджан с целью договориться о дополнительных поставках газа на фоне энергетического кризиса в европейских странах.

В конце апреля «Газпром» отказался поставлять газ компании «Булгаргаз» в Болгарию по причине того, что там отказались оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Болгария поставила себя в зависимость от рынка сжиженного природного газа при отказе от газа из России.

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