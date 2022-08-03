Шольц заявил об отсутствии препятствий для доставки турбины Siemens в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит препятствий для отправки турбины Siemens для «Северного потока» в Россию. Он отметил, что она прекрасно подготовлена и нет причин, которые могли бы помешать ее подключению, передает Reuters.

Однако представитель компании Siemens сообщил, что турбина пока не может быть доставлена в Россию, так как для этого до сих пор не хватает необходимых документов. Шольц лично приехал в компанию Siemens Energy, где осмотрел оборудование для газопровода.

Ранее в июле заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман заявляла, что власти Германии ожидают поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонта турбины. Однако с 27 июля «Газпром» еще более снизил прокачку газа — на 20% от плановой мощности газопровода. В ФРГ назвали это решение политическим ходом.

Накануне сообщалось, что необходимая для полномасштабной работы «Северного потока» турбина по-прежнему находится в ФРГ. В среду механизм должен осмотреть немецкий канцлер Олаф Шольц, хотя еще в понедельник в правительстве ФРГ заявляли, что им неизвестно «физическое местонахождение» агрегата. С 27 июля газопровод работает лишь на 20% мощности, а немецкие власти обвиняют Россию в срыве поставок газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».