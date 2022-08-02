В ЕС допустили нехватку газа зимой

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не знают, хватит ли существующих запасов газа на зиму, цитирует ТАСС.

«Существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», — указал он.

Боррель подчеркнул, что зима «обещает быть исключительной», так как цены на нефть опустились до уровня, зафиксированного в начале военных действий на Украине, а цены на газ более чем в четыре раза превысили февральские расценки и почти в десять раз выше прошлогодних показателей.

По мнению Борреля, Европу ожидает «настоящий шторм» и нужно быть готовыми к «возможному отключению газа» из РФ, «главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности».

Ранее Bloomberg писал, что Европе пришлось использовать запасы газа, которые были созданы в пик грядущего зимнего сезона, из-за сокращения поставок голубого топлива из России.