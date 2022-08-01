Bloomberg: у Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы из-за нехватки газа

Энергокризис в Германии становится все заметнее, и у правительства ФРГ осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть зимой из-за нехватки газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, президентский дворец Германии в Берлине больше не освещается по ночам, в Ганновере отключают горячую воду в душевых бассейнов и спортивных залов, а муниципалитеты по всей стране готовят обогревательные убежища, чтобы защитить людей от холода.

«И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», — отмечает Bloomberg.

По подсчетам агентства, у Германии осталось мало времени, чтобы предотвратить нехватку энергии этой зимой из-за того, что Россия ограничивает поставки природного газа.

«Поскольку хранилища заполнены на 68%, а ставки пополнения, вероятно, снизятся после отключения трубопровода на прошлой неделе, Германия рискует не достичь целевого показателя правительства в 95% к 1 ноября. Сетевой регулятор страны говорит, что достижение этого уровня вряд ли возможно без дополнительных мер», — указывается в статье.

В материале также обвиняют Администрацию канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что она не спешит решать проблему энергетической уязвимости Германии, а усилия по обеспечению альтернативных поставок газа в страну терпят неудачу. Проблемы поставок связывают с тем, что Россия продолжает сокращать поставки, а Франция изо всех сил пытается экспортировать электроэнергию своим соседям.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, огромны, и они затрагивают важные области экономики и общества», — приводит агентство слова вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека.

Аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd. Пенни Лик предупредила, что если потоки «Северного потока» останутся на уровне 20%, то Германия окажется в «опасной зоне».

По ее словам, похолодание в Европе и Азии может заставить энергетические компании бороться за ограниченные запасы сжиженного природного газа, а рост цен в результате подобного сценария может побудить компании остановить производство и уничтожить около 17% промышленного спроса на топливо.

Как указал Bloomberg, Россия является исторически крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, покрывающим около 40% спроса.

Ранее президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Gesamtmetall Штефан Вольф предположил, что полная остановка поставок газа из России в Германию возможна осенью.