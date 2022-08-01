Санду объяснила, почему в Молдавии так и не настали «хорошие времена»

Президент Молдавии Майя Санду рассказала журналистам, что «хорошие времена», обещанные жителям республики во время избирательной кампании партии «Действие и солидарность», не наступили из-за вооружённого конфликта на территории Украины.

«Да, мы обещали «хорошие времена», но никто не знал, что будет. Теперь нам гораздо сложнее реализовать то, что мы обещали», – цитирует Санду Общественная служба новостей.

По словам главы республики, Молдавии приходится покупать газ по очень высокой цене, хотя эти средства можно было направить на содержание школ и детских садов.

Санду огорчена тем, что в стране не все хотят понимать это.