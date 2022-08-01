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Спрос на покупку жилья в России может снизиться на 20% к концу 2022-го

Хуснуллин заявил, что спрос на покупку жилья в России может снизиться на 20% к концу 2022-го

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Спрос на покупку жилья в России по итогам 2022 года может сократиться в диапазоне от 10% до 20%. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В 2021 году был небывалый по объему спрос. На это повлияла низкая ставка, был рост доллара. Сейчас я смотрю, спрос по этому году может быть на 10-20% ниже, но будет соответствовать норме», — сказал вице-премьер.

В марте газета «Известия» со ссылкой на сообщение участников рынка недвижимости писала, что спрос на новостройки в России упал на 15%, на вторичное жилье — на 12%.

Во второй половине июля сообщалось, что богатые жители Москвы во втором квартале 2022 года чаще всего покупали не элитное жилье, а квартиры и дома класса премиум.

По данным компании Est-a-Tet, в апреле — июне спрос на премиальные квартиры в новостройках вырос до 30,1 тыс. квадратных метров. Спрос на элитное жилье спрос упал в 10 раз, до 2,8 тыс. квадратных метров.

В конце июня Хуснуллин заявил, что российские регионы занимаются строительно-монтажными работами на 200 объектах в Донбассе, общее число рабочих составляет порядка шести тысяч строителей.

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