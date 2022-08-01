«Ъ»: импорт крепкого алкоголя в Россию упал на 35%

Ввоз всех крепких напитков в Россию по итогам первого полугодия сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л, сообщает «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что основной причиной снижения импорта являются санкции и отказ от поставок крупнейших производителей.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что на фоне сложившейся ситуации импортеры, возможно, активизируют закупки рома. Тем более, что многие бренды из Латинской Америки в России слабо представлены. В то же время, по его словам, сокращение ассортимента виски может быть компенсировано отечественным производством.

Ранее сообщалось, что российские рестораторы ожидают поставок крепкого алкоголя через параллельный импорт.

До этого бармены рассказали об исчезновении импортного алкоголя в России.