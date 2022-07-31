Junge Welt: власти Германии дают богатым «налоговые подачки»

Автор немецкого издания Junge Welt Себастьян Эдингер заявил, что экономические меры министра финансов Германии Кристиана Линднера будут полезны только людям с высоким доходом.

Отмечается, что власти Германии планируют отменить так называемую холодную прогрессию, при которой вместе с ростом доходов возрастает и ставка взимаемых с человека налогов. Однако выиграют от этого те, кто зарабатывают больше.

По мнению журналиста, немецкие власти занимаются «налоговыми подачками» для богатых».

Ранее глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что Германии нужно перестать использовать газ для производства электроэнергии.

Министр отметил, что «газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас», чтобы «после газового кризиса не последовал энергетический кризис».

Линднер предложил использовать другие мощности, указав на возможность продления срока эксплуатации атомных электростанций в Германии.