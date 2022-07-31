Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал переход Миранчука... 17:53
Кардиолог Протасов рассказал, зачем ежегодно проверять уровень холестерина 17:51
Масалитин подверг критике игру футболистов ЦСКА Чалова и Медины в матче... 17:45
Полковник США Макгрегор обвинил Минобороны страны в афере с украинскими деньгами 17:43
В московском бассейне распилили трубу, чтобы спасти четырех новорожденных котят 17:37
Томский производитель измерительной техники внедрит у себя российские микропроцессоры 17:28
Космонавт рассказал о последствиях выхода России из проекта МКС для станции 17:25
В сети предположили, что Трамп ушел от налогов, похоронив первую жену... 17:19
Очевидица рассказала, что избившего ребенка на детской площадке в Адыгее... 17:17
Президент Украины Зеленский допустил сокращение урожая зерна в стране вдвое... 17:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Junge Welt: власти Германии дают богатым «налоговые подачки»

close
100%
Reuters

Автор немецкого издания Junge Welt Себастьян Эдингер заявил, что экономические меры министра финансов Германии Кристиана Линднера будут полезны только людям с высоким доходом.

Отмечается, что власти Германии планируют отменить так называемую холодную прогрессию, при которой вместе с ростом доходов возрастает и ставка взимаемых с человека налогов. Однако выиграют от этого те, кто зарабатывают больше.

По мнению журналиста, немецкие власти занимаются «налоговыми подачками» для богатых».

Ранее глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что Германии нужно перестать использовать газ для производства электроэнергии.

Министр отметил, что «газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит сейчас», чтобы «после газового кризиса не последовал энергетический кризис».

Линднер предложил использовать другие мощности, указав на возможность продления срока эксплуатации атомных электростанций в Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть