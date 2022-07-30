Эксперты предлагают увеличить налоговый вычет до миллиона рублей

В России предлагают повысить предельную сумму социального налогового вычета до 1 млн. рублей. Об этом сообщил управляющий директор «СберСтрахование жизни» Евгений Щекланов, передает РИА «Новости».

Как рассказал Щекланов, у каждого вида налоговых вычетов есть свои условия и лимиты. Так, социальный налоговый вычет не может превышать 120 тысяч рублей в год. При этом, как он отмечает, размер социального вычета за последние 12 лет ни разу не повышался.

«Эксперты полагают, что его можно поднять до 1 миллиона рублей или хотя бы до 400 тысяч рублей», — сказал он.

При этом он указал на сложность из-за того, что у региональных бюджетов нет денег, и государство не готово накладывать на бюджеты регионов дополнительные обязательства.

Директор организации также считает, что страхование жизни необходимо выделить в отдельный государственный социальный проект и предоставить по нему отдельный вычет.

Социальный вычет — это возврат с помощью налоговой льготы части подоходного налога (НДФЛ) на счет налогоплательщика.

Социальные налоговые вычеты предоставляется гражданам по расходам на обучение, оплату физкультурно-оздоровительных услуг, лечения и покупки лекарств, а также на медицинское, негосударственное пенсионное страхование и страхование жизни. Суммарный размер всех социальных налоговых вычетов составляет 120 тыс. рублей в год. Это значит, что на счет налогоплательщика возвращается до 13% от фактических затрат в пределах этой суммы.

Ранее Минфин предложил законодательно закрепить обязательство для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа, платить НДФЛ в России.