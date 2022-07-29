Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СК по поручению Бастрыкина возбудил дело по факту осквернения могил... 17:01
Чемпионка ОИ-1988 Бестемьянова похвалила Туктамышеву за желание исполнить четверные... 17:00
Агент игрока сборной Чили Мендеса объяснил переход футболиста в ЦСКА 17:00
Стоимость нефти Brent с поставкой в сентябре превысила $110 за баррель... 16:59
В Новгородской области умер молодой человек, 10 лет назад ставший инвалидом... 16:58
Нейробиологи выяснили, что уборка снижает риск развития болезни Альцгеймера на 21% 16:53
Эксперт Ионин: отсутствие точной даты ухода России с МКС может повредить планам... 16:52
Глава Чечни Кадыров: подавший сигнал тревоги самолет благополучно вернулся в Грозный 16:52
В Саратове мужчина угрожал расправой подруге за «неправильное воспитание... 16:51
Лесной пожар перешел на территорию отеля в курортном Мармарисе... 16:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Доллар может вернуться к значениям 24 февраля уже к концу года

Стратег БКС Бахтин допустил пиковое ослабление рубля в ноябре-декабре 2022 года

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Доллар может вернуться к значениям 24 февраля – 76 руб. – к концу года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Курс доллара может завершить год примерно на тех же уровнях, где его начинал, то есть вблизи 76 рублей. Рубль будет ослабляться постепенно. К концу лета можно ожидать уровни 65-67 рублей за доллар. За отметку 70 рублей доллар может перевалить и закрепиться осенью. А пиковое ослабление российской валюты может прийтись на ноябрь-декабрь», — объяснил Бахтин.

По его словам, есть несколько доводов в пользу среднесрочного ослабления рубля к уровням начала 2022 года.

«Это и цикл снижения ставки ЦБ, и восстановление импорта при вероятном одновременном охлаждении экспорта из-за санкционных издержек, и перенастройки экспортных потоков на дружественные рынки. И, конечно, особая интрига – новое «бюджетное правило», сроки его запуска и параметры пока не известны. Тремя другими важными аспектами для позиций рубля до конца года останутся цены на нефть, изменения общерыночного риск-аппетита и геополитический фон», — резюмировал Бахтин.

По данным Мосбиржи на 15:39 мск, доллар стоил 61,43 руб. В ходе торгов в пятницу максимальное значение американской валюты было 62,27 руб. Это максимум с 11 июля. Евро также растет на площадке. Обе валюты в течение дня прибавляли около двух рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть