Доллар может вернуться к значениям 24 февраля уже к концу года

Доллар может вернуться к значениям 24 февраля – 76 руб. – к концу года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Курс доллара может завершить год примерно на тех же уровнях, где его начинал, то есть вблизи 76 рублей. Рубль будет ослабляться постепенно. К концу лета можно ожидать уровни 65-67 рублей за доллар. За отметку 70 рублей доллар может перевалить и закрепиться осенью. А пиковое ослабление российской валюты может прийтись на ноябрь-декабрь», — объяснил Бахтин.

По его словам, есть несколько доводов в пользу среднесрочного ослабления рубля к уровням начала 2022 года.

«Это и цикл снижения ставки ЦБ, и восстановление импорта при вероятном одновременном охлаждении экспорта из-за санкционных издержек, и перенастройки экспортных потоков на дружественные рынки. И, конечно, особая интрига – новое «бюджетное правило», сроки его запуска и параметры пока не известны. Тремя другими важными аспектами для позиций рубля до конца года останутся цены на нефть, изменения общерыночного риск-аппетита и геополитический фон», — резюмировал Бахтин.

По данным Мосбиржи на 15:39 мск, доллар стоил 61,43 руб. В ходе торгов в пятницу максимальное значение американской валюты было 62,27 руб. Это максимум с 11 июля. Евро также растет на площадке. Обе валюты в течение дня прибавляли около двух рублей.