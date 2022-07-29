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В ОНФ заявили, что соцконтракты не снизили количество бедных в России

ОНФ: соцконтракты не помогли россиянам преодолеть черту бедности

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Pixabay

Социальным контрактам не удалось помочь большинству россиян преодолеть черту бедности, заявили в РБК со ссылкой на мониторинг Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По информации издания, положительная динамика практически не отмечается у россиян, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Подчеркивается, что среди получателей пособия на бизнес бывает много людей, не ведущих предпринимательскую деятельность.

В 2021 году было заключено 282 тыс. социальных контрактов, охвативших 981,2 тыс. граждан. При этом средний размер выплаты соотечественникам составил 22,1 тыс. рублей.

Тем не менее в категории тяжелой жизненной ситуации часто выявлялись граждане, которые получали нелегальный доход.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд будет предоставлять данные Росстату.

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