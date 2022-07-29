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The Spectator: Британия переплатила за электроэнергию 5000% из-за отсутствия газа из РФ

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Pexels

Великобритания переплатила за электроэнергию 5000% во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа. Такой информацией поделилось издание The Spectator.

Сокращение поставок российского топлива также существенно ударило по немецкой экономике. The Spectator пишет, что грядущей зимой европейским государствам потребление придется сократить на 15%, чтобы «спасти» немецкую промышленность.

Выход Британии из состава Европейского союза (Brexit), пишут авторы статьи, позволил Лондону избежать столь масштабного топливного кризиса, с которым столкнулась ФРГ. Тем не менее, а материале отчается, что жители страны все равно платят за энергию втридорога.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине следует предметно подойти к созданию трехстороннего газового консорциума с Россией и Европейским союзом для того, чтобы российский газ без проблем распределялся по территории страны. Он призвал киевские власти взять на себя ответственность за энергетическую безопасность Украины, сохранить газотранспортную систему и не допустить катастрофу в энергосекторе. По словам Медведчука, для это нужно перестать заниматься политическими спекуляциями на тему голубого топлива и действовать на рынке газа только в интересах своего государства.

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