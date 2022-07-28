Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина — 2» обязали платить через российский банк

Покупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» призвали проводить оплату через российский банк, сохраняя при этом остальные договоренности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

«Оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd. проинформировал покупателей СПГ об изменениях в их договорах, включая переход на российский банк», — отмечается в публикации.

Источники агентства пояснили, что условия контрактов, — такие как валюта, объемы, цены и места доставки,— не изменятся. При этом переход на российский банк, подчеркивается в статье, может усложнить процесс из-за того, что покупатели должны убедиться в том, что они не нарушают санкции, введенные против России.

Ранее сообщалось, что власти семи немецких городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, обратились к правительству Германии с предложением обдумать использование газопровода «Северный поток — 2». В тексте заявления бургомистров утверждается, что, по их мнению, начатый правительством ФРГ путь по отказу от энергоносителей из РФ является неверным.