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ФРС США повысила ставку до 2,25—2,5% второй раз подряд

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Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Это следует из пресс-релиза американского регулятора.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25-2,5% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что комитет по операциям на открытом рынке продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой.

ФРС намерена вернуть инфляцию в США к ее целевому уровню в 2%, подчеркивается в пресс-релизе.

Таким образом, американская Федеральная резервная система приняла решение о поднятии базовой ставки на втором заседании подряд.

15 июня стало известно, что ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

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