DPA: немецкий энергоконцерн Uniper получает только 20% российского газа

Немецкий энергоконцерн Uniper получает только 20% оговоренных объемов российского газа. Об этом агентству DPA сообщил представитель компании, передает ТАСС.

При этом, по словам собеседника издания, отбора газа из хранилища можно избежать.

Ранее немецкий оператор Gascade сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от полной мощности. Причиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки голубого топлива.

До этого сообщалось, что «Газпром» c 27 июля сократит поставки газа по «Северному потоку» до уровня не выше 20% от его пропускной способности — не более 33 млн кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 млн. Дело в том, что компания остановила еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо.

Кроме того, Федеральное сетевое агентство Германии подтверждало снижение объема прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» до уровня в 19,5% от его максимальной мощности.