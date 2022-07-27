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Топ-менеджер «Газпрома»: Siemens не выполняет ремонт двигателей для «Северного потока»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Siemens не выполняет ремонт двигателей для газопровода «Северный поток».

«Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — сказал Маркелов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в два раза снизил поставки газа по «Северному потоку». Компания приостановила работу еще одной турбины Siemens. Теперь газопровод работает лишь на 19,5% от максимальной мощности. Из-за этого цены на газ резко выросли, приблизившись к мартовским рекордам.

Также официальный представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что Берлин не видит технических проблем для поставки турбины Siemens в Россию для того, чтобы возобновить поставки природного газа на полной мощности «Северного потока».

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