В МВФ заявили, что у экономики США мало шансов избежать рецессии

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что у экономики США крайне мало шансов избежать рецессии, пишет РИА «Новости».

По его словам, даже незначительного негативного воздействия хватит, чтобы нанести по американской экономике значимый удар, и довести ситуацию до рецессии.

«Вероятность того, что экономика США сможет избежать рецессии, очень мала с учетом наших текущих прогнозов», — сказал он.

В первой половине июля сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Соединенных Штатов на 2022 год до 2,3%. Фонд понизил прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году.

Ранее 26 июля президент США Джо Байден заявил, что рецессия не грозит экономике США. Как отметил американский лидер, в Соединенных Штатах Америки все еще самый низкий уровень безработицы за всю историю страны. По его словам, на сегодняшний день число безработных в стране составляет 3,6%.

В конце прошлой недели глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что замедление экономики страны является необходимостью.