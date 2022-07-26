Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Мы все стеснялись»: Штурм похвалила Бузову за признание в любви... 17:25
Экс-форвард Булыкин объяснил побег Варелы из «Динамо» неудачной попыткой... 17:25
Премьер-министр Казахстана пообещал помочь американским инвесторам 17:22
В США рассказали о своих планах по эксплуатации МКС после решения РФ... 17:22
Медведева о состоянии Валиевой на ОИ: старалась сделать все, чтобы ей было легче 17:20
В Госдуме призвали помешать группе Little Big выступать в России 17:19
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Углегорская ТЭС в Светлодарске взята... 17:18
В Кировской области подросток украл у отца более полмиллиона рублей 17:18
HR-эксперт объяснила, как избежать конфликтных ситуаций на работе 17:18
Банк России повысил курс доллара на 27 июля до 58,66 рубля 17:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россия экспортировала рекордное количество шоколада

В Россельхозбанке сообщили, что Россия установила рекорд по экспорту шоколада

close
100%
Depositphotos

Россия экспортировала более 324 тыс. т шоколада по итогам 2021 года, что в 9,3 раза больше, чем в 2002 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В 2020 году Россия впервые обогнала США по объему экспорта шоколада — 295,7 тыс. т против 278,6 тыс. т. Также Россия опередила таких крупных поставщиков, как Великобритания и Украина. По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, через три — пять лет российская сторона может обогнать по объему поставок еще Францию, Италию и Канаду.

В основном Россия продает свою шоколадную продукцию Казахстану (52% по итогам 2021 года) и Китаю (21%). На эти две страны приходится более 30% от всего экспорта продукта в натуральном выражении.

В декабре 2021 года сообщалось, что Россия заняла 10 место в мире по объему выручки от экспорта шоколада, обогнав Швейцарию.

В конце апреля стало известно, что Россия увеличила экспорт мороженого в 1,5 раза в 2021 году. Ведущим импортером стали Соединенные Штаты Америки. Всего в 2021 году Россия экспортировала мороженое на рекордные $86 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть