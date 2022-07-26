Доходы Ирана от продажи нефти выросли на 580% за четыре месяца

Доходы Ирана от продажи нефти за границу за четыре месяца 2022 года увеличились на 580%. Об этом заявил официальный представитель правительства республики по экономическим вопросам Ахсан Хандузи, пишет агентство IRNA.

«Доходы от экспорта нефти и налоговых поступлений за первые четыре месяца этого года (по иранскому календарю год начался 21 марта 2022 года) возросли на 580%», — сказал Хандузи.

Он уточнил, что доходы бюджета страны выросли на 200% относительно аналогичного периода прошлого года. Увеличение доходов казны он связал не только с ростом экспорта сырья, но и с изменением курса национальной валюты внутри страны в рамках закона о бюджете.

Ранее в Тегеране решили отказаться от использования для экспортно-импортных операций официального фиксированного курса доллара, который был примерно в 5-6 раз ниже рыночного.

На прошлой неделе сообщалось, что министерство финансов правительства «Талибан» (организация запрещена в России) заявило, что импортирует 350 тыс. тонн нефти из Ирана, чтобы контролировать и снижать цены на нефть на афганских рынках.