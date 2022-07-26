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Европейский банк одобрил финансовую помощь Украине на сумму $1,625 млрд

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Daniel Roland/File/AP

Совет Европейского инвестиционного банка одобрил финансовую помощь Евросоюза для Украины в размере $1,625 млрд, пишет The Washington Post.

Отмечается, что средства предназначены для краткосрочных нужд, включая ремонт и коммунальные услуги.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден опубликовал меморандум о выделении пакета военной помощи Украине на сумму до $175 млн.

До этого помощник секретаря Госдепа по военно-политическим вопросам Джессика Льюис рассказала, что военная помощь Украине с начала спецоперации РФ превысила $7,3 млрд.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выделили Украине новый пакет военной помощи, в который будут входить дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды, передает ТАСС, ссылаясь на брифинг координатора.

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