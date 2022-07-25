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Производство грузовых вагонов в РФ может снизиться более чем на 20%

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Depositphotos

Объем производства грузовых вагонов в России к концу года может составить не более 50 тысяч единиц, что на 20% ниже прошлогоднего результата. Об этом сообщаетРИА «Новости».

По информации агентства, по итогам первого полугодия производство российских грузовых вагонов сократилось на 18%.

«В марте производство вагонов сократилось на 8,9%. В дальнейшие месяцы негативная динамика усиливалась. В мае производство вагонов снизилось на 51,8% по сравнению с маем 2021 года. В июне, по предварительной информации, снижение было на уровне около 42% по сравнению с июнем 2021 года», — рассказал руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Александр Слободяник.

Среди факторов, повлиявших на снижение объемов производства, эксперты называют падение объемов перевозки грузов по железной дороге и отсутствие производства отдельных комплектующих в России. В частности, речь идет о подшипников кассетного типа.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать РЖД за нарушение сроков доставки грузов.

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