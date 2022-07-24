Рестораторы поделились ожиданиями от параллельного импорта

Российские рестораторы ждут поставок крепкого алкоголя через параллельный импорт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей отрасли.

«Сейчас все рестораны постепенно выбирают достаточно большие запасы, которые были у всех поставщиков. По разным оценкам, их хватит до августа-начала сентября», — рассказал управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.

Он добавил, что к этому сроку ожидается начало поставок через Армению, Казахстан и другие страны СНГ, при этом Марач указал, что поставки через параллельный импорт вызовут подорожание алкоголя.

«Думаю, что вся продукция продолжит поступать в РФ, но подорожает в 1,5 раза», — пояснил Марач.

Схожую оценку дал шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов, который заявил, что цены на зарубежный крепкий алкоголь могут вырасти на 30-35%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что параллельный импорт окажет дезинфляционное влияние.